Зеленский предложил главе ГУР Буданову возглавить офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кириллом Будановым. Господин Зеленский предложил ему возглавить офис президента.

Свой выбор украинский президент объяснил тем, что стране нужно «сосредоточиться на вопросах безопасности, развития вооруженных сил, а также на дипломатическом треке в переговорах». «Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет особый опыт в этих направлениях и достаточно сил для достижения результатов»,— считает Владимир Зеленский.

Предыдущий глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. В тот же день у него провели обыски. Господин Ермак фигурирует в расследовании коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. По версии следствия, бизнесмен организовал коррупционные схемы в сферах энергетики и обороны.

