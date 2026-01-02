«Красавцы», «всех переплюнули»

«Ъ-Ярославль» вспомнил пресс-конференции, заседания областной думы и другие крупные события ушедшего года и собрал лучшие высказывания известных лиц. В чем регион «переплюнул всех» по мнению губернатора Михаила Евраева, чего боится президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, за что не стыдно экс-главе городского депобра Елене Ивановой и за что президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил Ярославскую область — подробности в материале.

«Всех переплюнули»

13 марта 2025 года состоялась большая пресс-конференция губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Говоря об оптимизации, проводимой во многих сферах в регионе, губернатор привел в пример службу занятости, которую сократили с 350 до 70 человек. При этом, по словам Михаила Евраева, выросли зарплаты сотрудников центра.

«У нас теперь самый маленький центр занятости в России и самый высокооплачиваемый. Вообще всех переплюнули!»,— с гордостью заявил губернатор.

«Не все готовы раздеваться»

На заседании облдумы 21 ноября 2025 года депутаты призвали исполнительную власть ввести в регионе Автоматизированную упрощенную систему налогообложения, что должно поддержать бизнес в условиях снижения порога по НДС. Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий усомнился в необходимости такой меры.

«Как показала практика других регионов, очень малое количество переходит в связи с тем, что не все готовы раздеваться»,— сказал господин Боровицкий.

Режим АУСН позволяет предприятиям малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения с оборотом от 20 до 60 млн руб. избежать введения НДС с 2026 года. Ставка налога на АУСН 8% с оборота выше, чем сейчас (6%), но ниже, чем при применении НДС (6+5%). Приложение АвтоУСН обязывает показать все свои доходы и расходы, сделать их более прозрачными.

«Я буду склоняться к позиции большинства»

Мэр Ярославля Артем Молчанов в ходе пресс-конференции в январе 2025 года отвечая на вопрос «Ъ-Ярославль» сообщил, что будет ориентироваться на мнение большинства в вопросе возвращения центральным улицам дореволюционных названий.

«Моя личная позиция: я против того, чтобы что-то менять, не спросив людей, которые вокруг находятся. Я буду склоняться к позиции большинства. Мы пока в общей динамике не видим, что нужно что-то переименовывать»,— сказал господин Молчанов.

«Мы, законодатели, проигрываем»

Член Совета Федерации от Ярославской области Наталия Косихина в январе 2025 года предложила заблокировать в России южнокорейский сериал «Игра в кальмара» из-за сцен насилия и жестокости. Сенатор в ходе беседы с «Ъ-Ярославль» пояснила, что планирует вынести инициативу на рассмотрение Совета Федерации и привлечь к обсуждению Роскомнадзор.

«Мы, законодатели, сейчас немного проигрываем. Мы должны работать на опережение, а мы всегда что-то догоняем. Это неправильно»,— сказала Наталия Косихина.

«Мы должны снять с области ярлык протестного региона»

Депутат областной думы Максим Вахруков («Единая Россия») на заседании регионального заксобрания 30 сентября заявил, что область на выборах депутатов Государственной Думы РФ в сентябре 2026 года должна снять с себя репутацию протестного региона.

«Давайте по факту. Правительство региона, да и мы с вами, за последние три года сделали очень много хорошего. Именно с этим посылом мы должны подойти к сентябрю 2026 года и снять, наконец, с нашей любимой области ярлык протестного региона», — сказал Максим Вахруков.

«Нужно ввести режим жесточайшей экономии»

23 сентября 2025 года министр финансов региона Алексей Долгов на заседании профильного комитета облдумы сообщил, что в области растет дефицит бюджета, из-за чего власти вынуждены брать коммерческие кредиты и оптимизировать бюджетную сферу. Депутаты предложили способ решения проблемы.

«Нужно выбросить все, без чего проживет сегодня область, ввести режим жесточайшей экономии», — сказал председатель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев.

«Дали сигнал бизнесу»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров в марте 2025 года выступил в облдуме с итогами своей работы в 2024 году. Он говорил о проблемах бизнеса, главными из которых считает рост налогов на федеральном уровне и отмену льгот на региональном.

«В Ярославской области были приняты решения об отмене всех пониженных налоговых ставок. Мы, убрав те или иные льготы, дали сигнал бизнесу, что мы вас не поддерживаем. И это делаем все последние годы»,— сказал господин Бакиров.

«Мне не стыдно»

В июне 2025 года Елена Иванова после девяти лет работы покинула пост директора департамента образования мэрии Ярославля. Отставка связана с выходом на пенсию

«За почти 40 лет трудовой биографии пройден путь от учителя до директора департамента. Не пропущена ни одна ступенька. Мне не стыдно ни за один день работы, ни за одно решение, принятое за эти годы»,— написала Елена Иванова.

«Нужно подышать нашим воздухом»

Ярославский район сменил главу администрации в ушедшем 2025 году впервые за девять лет. С поста ушел Николай Золотников, новым главой избрали Алексея Михайлова, уроженца Воронежа и бывшего замглавы Мичуринска Тамбовской области. Господин Золотников, ставший председателем муниципального совета Ярославского округа, знакомил нового главу с районом.

«Мы с ним по территории немного прокатились, я его познакомил, проблемные объекты ему озвучил. Он человек новый, и для области, и для нашего округа. Понятно, что нужно подышать нашим воздухом, что называется. Вместе все получится»,— сказал господин Золотников «Ъ-Ярославль».

«Смогли реализовать мечту»

21 мая 2025 года ярославский ХК «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв челябинский «Трактор».

«Очень тяжелое чемпионство. Очень тяжелые четыре года, мы прошли через многое. Но смогли реализовать свою мечту, это мужской поступок»,— прокомментировал наставник «Локомотива» Игорь Никитин.

«Это новая история, и мы ее написали для Ярославля и для тех парней, кто ушел в 2011 году»,— поделился впечатлениями капитан команды Александр Елесин.

«Заслужили право сделать выбор»

После победы в Кубке Гагарина главный тренер ярославской команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт с ярославским клубом, действие которого было рассчитано до 2027-го года, и стал наставником ЦСКА.

«Бог нам всем судья, я это решение принял, мне за него отвечать. Считаю, что мы своей работой в Ярославле заслужили право сделать выбор. Четыре года мы работали совершенно честно, со всей душой, поэтому нас в этом нельзя упрекнуть»,— цитировал ТАСС экс-наставника.

«Мы обязаны быть лучше»

После ухода Никитина главным тренером «Локомотива» стал Боб Хартли — канадский специалист, ранее выигрывавший Кубок Гагарина с омским «Авангардом». Перед стартом регулярного чемпионата КХЛ Хартли основной задачей на сезон ставил выйти в плей-офф и выиграть последний матч сезона.

«Мы обязаны быть лучше, чем в прошлом сезоне»,— сказал Боб Хартли.

«Боимся, но поднимаем»

Президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев на пресс-конференции перед началом регулярного чемпионата КХЛ объяснил подорожание билетов на матчи возникшей необходимостью, но признал, что клуб боится этим отпугнуть болельщиков.

«Боимся, но поднимаем. Мы долго отставали. Мы подняли цены, сейчас на одном уровне с другими клубами. Конечно, мы используем чемпионский результат. Не буду кривить душой. А что делать? Вы же видите: вокруг все строится, ремонтируется. Надо где-то деньги брать»,— сказал Юрий Яковлев.

«Красавцы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в ноябре 2025 года высказался об успехах ХК «Локомотив».

«Вы большие молодцы, это не для лести говорю. Вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда»,— цитировало президента белорусское информагентство «БелТА».

«Верим в идею»

15 мая 2025 года глава ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о переезде в Ярославль.

«Важная тема, которую хотел бы обозначить, налоговый учет — в Ярославскую область. Решение мы с воодушевлением, если честно, восприняли, верим вообще в идею подобную»,— сказал господин Фрадков.

«Надо продолжать жить на Земле»

Космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин 20 апреля 2025 года вернулся на Землю после своего третьего полета в космос. В ходе пресс-конференции господин Овчинин поделился, что спешит вернуться к своей семье.

«Вернувшись, реабилитировавшись, надо продолжать дальше жить на Земле. За время нашего полета накопились проблемы. Не секрет, что когда глава семьи отсутствует дома, то дома начинает все ломаться»,— сказал Алексей Овчинин.

«Ярославская область полна творческими личностями»

Начальник УМВД по Ярославской области Алексей Школкин в ходе пресс-конференции в феврале 2025 года сообщил, что в регионе остро стоит проблема граффити, когда в некоторых других регионах страны ее вообще нет.

«Ярославская область либо полна творческими личностями, либо кому-то в детстве не давали раскраски. Мы часто замечаем, что только отремонтированные здания становятся жертвами граффитчиков»,— сказал Алексей Школкин.

«Многовато срок»

В июле 2025 года суд признал бывшего депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова виновным в поджоге ресторана «Сквер» в центре города и приговорил его к семи годам лишения свободы.

«Многовато срок. Но в целом справедливый приговор»,— приводил слова Дмитрия Соколова портал Yarnews.

«Я хотел бы быть полезен своей Родине»

30 декабря экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, вышел из колонии. В первом своем интервью — записанном около КПП ИК-1 Тверской области — господин Урлашов рассказал о планах на будущее.

«Я буду заниматься тем, чем умею, скажем так. Я хотел бы быть полезен своей Родине, своей стране. И остаток жизни посвящу именно этому. Не мелким целям, а крупным. Мелкие меня не интересуют»,— сказал Евгений Урлашов на видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Слово защите».