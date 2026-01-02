Умер тренер по боксу Юрий Судаков

Заслуженный тренер России по боксу Юрий Судаков умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Тренер скончался 31 декабря. «Уход Юрия Судакова — большая утрата для всей боксерской семьи... Память о нем навсегда останется с нами»,— прокомментировали в федерации.

Юрий Судаков был пятикратным чемпионом Москвы. В 1976 году взял бронзу чемпионата СССР в тяжелом весе, победив Игоря Высоцкого. В 28 лет начал тренерскую карьеру при профкоме завода «Авангард». Через три года он занял пост старшего тренера московского «Зенита», через шесть лет — тренировал объединенные профсоюзы Москвы. В числе его подопечных семикратный чемпион Европы среди профессионалов Александр Махмутов и чемпионка мира Анастасия Токтаулова.