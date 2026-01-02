МИД РФ опубликовал имена японцев, чья реабилитация была отменена

Генпрокуратура России в апреле—ноябре 2025 года постановила отменить вынесенные в 1980—2000-е годы заключения о реабилитации японских военных преступников. Речь идет о 10 японцах, их имена привела официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В список вошли: Масаитиро Кадома,Тацуо Маруяма, Хироси Момма, Хацуо Ниока, Ёсидзуми Нихэй, Харудзю Оно, Ясухидэ Сато, Дзюнити Ториуми, Сэйти Мацуи, Имао Мацута, Фукио Кавана, Кадзухиса Масуда, Итидзо Охара, Цунэити Такаяма, Токусабуро Сато, Макото Баба, Нобуо Имаи, Тэцудзи Маруяма, Тадао Маэда, Ясумити Кагава.

По данным МИД, упомянутые граждане «участвовали в диверсионной и шпионской деятельности», направленной против СССР. Некоторые фигуранты занимались сбором данных о численности и дислокации советских войск, другие — подготовкой диверсантов, а кто-то отправлял людей для проведения над ними опытов в «отряде 731» (спецподразделение японской армии), утверждает МИД.

«По результатам пересмотра судебных решений в кассационной и надзорной инстанциях установлено, что указанные лица реабилитации не подлежат и их вина полностью доказана»,— сказано в пресс-релизе МИДа.

«Отряд 731» был создан в Харбине в 1936 году, он руководил биологическими разработками и испытаниями. Входившие в отряд ученые ставили опыты на людях, используя вирусы и бактерии, в том числе чуму, холеру, тиф и сибирскую язву.

