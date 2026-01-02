В Татарстане вновь объявлен режим беспилотной опасности

В Татарстане действует режим «Беспилотная опасность». Он был введен 01:14. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Накануне системы ПВО сбили над республикой пять украинских беспилотников. В Альметьевском районе в результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание, которое не повлияло на работоспособность оборудования. Пострадавших не было.

1 января режим «Беспилотная опасность» действовал около семи часов — с 8:06 до 15:12. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрывались на прием и выпуск воздушных судов.

Анар Зейналов