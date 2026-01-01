В Альметьевске сбили БПЛА над нефтяным объектом

В Альметьевском районе средствами ПВО отразили атаку беспилотника. В результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание, которое не повлияло на работоспособность оборудования. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Альметьевска.

Оперативные службы и руководство района прибыли на место происшествия. Возгорание ликвидировано.

«Пострадавших нет. Угрозы для жителей Альметьевска нет», — заявила глава района Гюзель Хабутдинова.

В Татарстане с 8:06 действует режим «Беспилотная опасность». Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрывались на прием и выпуск воздушных судов, их работа возобновлена.

Анар Зейналов