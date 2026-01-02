Мадуро заявил о желании сотрудничать с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения сообщил, что он открыт к сотрудничеству с Вашингтоном. Это заявление прозвучало спустя несколько месяцев военного давления со стороны Соединенных Штатов, которые обвиняют господина Мадуро в причастности к преступным группировкам Латинской Америки.

«Где бы они ни захотели и когда бы ни захотели»,— сказал господин Мадуро об идее диалога с США по вопросам нефти, миграции и борьбы с наркоторговлей (цитата по AFP). Последний свой разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел 12 ноября, он оценил положительно. «Я думаю, тот разговор был даже приятным, но с тех пор развитие событий было неприятным. Давайте подождем»,— сказал он.

В эфире также была затронута тема атаки со стороны США на портовый объект, расположенный на территории Венесуэлы. На прямой вопрос, подтверждает ли президент, что Вашингтон действительно решился на подобное военное вмешательство, господин Мадуро ответил, что это «может быть темой, о которой мы поговорим через несколько дней».

В конце декабря Дональд Трамп заявлял, что США атаковали объект в Венесуэле, но не привел подробностей о проведенной операции. Позже телеканал CNN сообщил, что США с помощью беспилотника атаковали портовое сооружение. Операцию, по данным телеканала, провело ЦРУ, в результате нее никто не пострадал. Это первый удар США по территории Венесуэлы — до этого на протяжении нескольких месяцев США атаковали южноамериканские суда в Карибском море, обвиняя их экипажи в причастности к наркоторговле.