NYT: Россия попросила США оставить в покое нефтяной танкер Bella 1

Правительство России направило дипломатическую ноту Соединенным Штатам с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, сообщила The New York Times (NYT). Послание было направлено поздно вечером 31 декабря — его получили чиновники Госдепартамента и Совета по внутренней безопасности при Белом доме, утверждают собеседники газеты.

Ранее экипаж Bella 1, чтобы защититься от США, нарисовал на борту судна российский флаг. Вскоре судно действительно было внесено в Российский морской регистр судоходства, но уже под названием Marinera. В реестре указано, что танкер ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи. NYT отмечает, что, согласно международному праву, суда, плавающие под национальным флагом, находятся под защитой этого государства.

Американские военнослужащие преследуют танкер Bella 1 с 21 декабря. Он находится под санкциями США за перевозку иранской нефти. Погоню за ним начали в Карибском море в рамках блокады судов, которые перевозят венесуэльскую нефть.

Согласно данным сервиса Marinetraffic, танкер совершал последние рейсы под флагом Гайаны. Bloomberg сообщало, что к моменту начала погони Bella 1 шел под панамским флагом. Американские чиновники заявляли, что на момент первого контакта с американскими военнослужащими у судна не было действительного национального флага, и поэтому должен быть остановлен и досмотрен.