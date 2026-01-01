Десять пострадавших доставили в Крым после атаки ВСУ в Херсонской области

Десять человек были госпитализированы в Крым после атаки ВСУ в Херсонской области, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров.

«Среди пострадавших три пациента находятся в тяжелом состоянии (в том числе один ребенок), остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики (цитата по «РИА Новости»).

В ночь на 1 января беспилотники ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где на празднование Нового года собралось около 100 человек. В результате погибли 24 человека, еще 29 пострадали, среди них пятеро детей.