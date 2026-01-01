В тренерский штаб «Локомотива» войдет канадский специалист

66-летний тренер из Канады Майк Пелино станет помощником главного тренера ярославского «Локомотива» до конца текущего сезона. Об этом сообщает championat.com.

Фото: ХК «Локомотив»

Господин Пелино заменит Дмитрия Рябыкина в тренерском штабе. Пелино ранее работал с Хартли в омском «Авангарде», а также имел опыт в «Ак Барсе», «Металлурге» и сборной Канады, с которой выиграл Олимпийские игры в 2002 году. Майк Пелино недолгое время был и главным тренером ярославского «Локомотива» в сезоне 2019–2020 годов.

Контракт подписан, но Пелино присоединится к команде после получения разрешения на работу в РФ. Он может присоединиться к команде в январе, когда начнутся матчи.

Антон Голицын