Очевидцы пожара в Швейцарии рассказали о поджегших потолок свечах и петардах

Пожар в помещении клуба на швейцарском курорте Кран-Монтана начался из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Две гражданки Франции рассказали телеканалу BFM TV, что видели начало пожара. По их словам, огонь в цокольном помещении вспыхнул после того, как «бутылку с праздничными свечами» подняли слишком высоко — пламя оказалось вплотную к деревянным перекрытиям. «Огонь очень быстро распространился по потолку», — отметила одна из свидетельниц. По словам француженок, им удалось выбраться по узкой лестнице на первый этаж и покинуть здание, однако уже через несколько минут пламя охватило и верхний этаж.

В свою очередь, посол Италии в Швейцарии Джан Лоренцо Корнадо заявил Sky TG24, что причиной возгорания могла стать петарда. По его словам, «кто-то взорвал петарду внутри помещения, и она подожгла потолок».

Пожар произошел в ночь на 1 января. Местная полиция уже подтвердила, что погибли «десятки человек». Пресса сообщала о 40 жертвах. Пострадали около 100 человек. Местные власти считают приоритетной версию о неосторожном обращении с огнем, оснований предполагать теракт не появилось.