Президент Швейцарии перенес новогоднее обращение после трагедии в Кран-Монтане

Вступивший в должность 1 января президент Швейцарии Ги Пармелен отложил традиционное новогоднее обращение к нации из-за пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Об этом сообщила телекомпания RTS. Местная полиция уже подтвердила, что погибли «десятки человек». Пресса сообщала о 40 жертвах.

«То, что должно было стать моментом радости, в первый день Нового года в Кран-Монтане обернулось трауром, затронувшим всю страну», — написал президент в X.

Бар-лаунж Le Constellation вмещал до 300 посетителей. Территория вокруг заведения сейчас оцеплена, над населенным пунктом введена бесполетная зона. Больницы на юго-западе Швейцарии мобилизованы для приема пациентов с ожогами.

«На данный момент мы отдаем приоритет версии пожара, и ни в коей мере речь не идет о теракте», — заявила генеральный прокурор Вале Беатрис Пиллу, передает RTS.

«Пожар вызван не детонацией взрывного устройства, а сам огонь спровоцировал взрыв», — пояснил RTS государственный советник Стефан Ганзер.

Ги Пармелен возглавил Федеральный совет 1 января 2026 года, сменив Карин Келлер-Саттер. Он уже занимал пост президента Конфедерации в 2021 году.