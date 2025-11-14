СМИ обсуждают замазанный тональным кремом синяк на правой руке Дональда Трампа

На правой руке президента США Дональда Трампа появился синяк, о котором российские и американские СМИ пишут с начала года. Сейчас «РИА Новости» и ТАСС обратили внимание на то, что американский президент пытается скрыть гематому с помощью косметики.

На церемонии подписания указа о финансовой помощи детям из приемных семей его рука была покрыта слоем тонального крема (трансляцию вел ABC News). При этом накануне, когда господин Трамп подписывал указ о возобновлении работы федерального правительства, он косметику не использовал, но прикрывал синяк левой рукой или держал кисть под столом.

В феврале пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что синяк у него на руке появился из-за частых рукопожатий. Позже, в июле, врачи Белого дома диагностировали у президента хроническую венозную недостаточность. Несмотря на это, специалисты из администрации президента утверждали, что Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья.