Трамп получил «блестящий результат» в третьем тесте на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп рассказал, что успешно прошел третий тест на когнитивные способности. По словам президента, у него прекрасные результаты по итогам исследования.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я блестяще сдал все три теста (на когнитивные способности.—“Ъ”) перед большим количеством врачей и экспертов»,— написал господин Трамп в Truth Social. Он уточнил, что «большинство справляются очень плохо» с подобным тестом, «включая сотрудников The New York Times».

Дональд Трамп обвинил издание в создании фейков о нем. NYT публиковало материал о рабочем графике президента США и сравнивало его публичную активность при первом и втором сроках на посту. Среди прочего, в статье рассказывалось о случаях, когда 79-летний политик надолго закрывал глаза во время совещаний. Господин Трамп считает подобные публикации клеветой, оскорблением, подстрекательством к мятежу и даже государственной изменой.

Предыдущие когнитивные тесты американский президент проходил в апреле и августе и, как утверждал он сам, на «отлично». Дональд Трамп во втором сроке стал самым возрастным президентом США. На момент вступления в должность он был на несколько месяцев старше (78 лет в январе 2025 года) своего предшественника Джо Байдена (77 лет на момент инаугурации).