Жителей района на Кубани поселят в ПВР из-за массового отключения электричества

Жителям Белореченского района Краснодарского края предложат переехать в пункты временного размещения из-за масштабного отключения электроснабжения. В районе введен режим ЧС.

Глава муниципального образования Сергей Сидоренко сообщил, что «в связи с поступающими в отдел ЕДДС звонками от отдельных граждан принято решение о размещении граждан» в двух ПВР в Белореченске. Общая вместимость пунктов — 1100 человек. Организовано горячее питание и раздача бутилированной воды, уточнил глава района. 31 декабря электроснабжение было отключено у почти 85 тыс. потребителей в 63 населенных пунктах района. Сейчас продолжаются ремонтные работы.

Глава соседнего Апшеронского района Алексей Передереев сообщил, что сейчас электроснабжение полностью или частично отсутствует в 15 населенных пунктах, включая Апшеронск. «Ситуация продолжает оставаться сложной», — отметил чиновник. В районе действует режим повышенной готовности.

Администрация Краснодарского края днем 1 января сообщила, что по состоянию на 14:00 мск без электричества оставались около 43 тыс. жителей региона. Отключения электричества затронули также Курганинский и Туапсинский районы. В Сочи к середине дня «основные последствия непогоды устранены».

К ликвидации последствий снегопадов на железной дороге в Краснодарском крае привлекли более 1 тыс. сотрудников РЖД, сообщили в компании. Дочерняя «Федеральная пассажирская компания» сообщила, что предоставила более 17,5 тыс. наборов питания пассажирам десятков поездов, задержанных из-за непогоды на Кубани. Движение поездов в регионе организовано по временной схеме.