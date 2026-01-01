Пассажирам застрявших из-за метели 50 поездов на Кубани передали еду и подарки

Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту массовых задержек поездов в Краснодарском крае. Пассажирам доставили около 2,8 тыс. комплектов питания, сообщил краевой оперативный штаб.

По данным штаба, сейчас задержаны около 50 поездов. Задержка составляет от 47 мин до более 27 часов. Поезда пропускают через поврежденные участки в том числе с помощью тепловозов. Администрации Кавказского района и Армавира передали пассажирам воду, продукты быстрого приготовления, печенье, бутерброды, чай, а также детские новогодние подарки.

31 декабря из-за непогоды, налипания снега, обледенения проводов и деревьев на Кубани были обесточены несколько станций и перегонов железной дороги. Федеральная пассажирская компания пообещала, что в поездах, задержанных более чем на четыре часа, людей обеспечат питанием.