На калужском промышленном предприятии начался пожар после атаки БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об атаке БПЛА на предприятие. ЧП произошло в Людиново.

«В результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии», — написал чиновник в Telegram-канале.

Никто не пострадал. На месте продолжают работать пожарные расчеты, добавил господин Шапша. Когда именно произошла атака и другие подробности он не привел.

Минобороны РФ в последний раз отчитывалось об отражении атаки БПЛА в Калужской области утром 1 января. Согласно сообщению ведомства, в течение ночи над регионом сбили семь дронов.

17 января 2025 года губернатор Шапша также сообщал об атаке на промпредприятие в Людиново.