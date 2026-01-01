На калужском промышленном предприятии начался пожар после атаки БПЛА
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об атаке БПЛА на предприятие. ЧП произошло в Людиново.
«В результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии», — написал чиновник в Telegram-канале.
Никто не пострадал. На месте продолжают работать пожарные расчеты, добавил господин Шапша. Когда именно произошла атака и другие подробности он не привел.
Минобороны РФ в последний раз отчитывалось об отражении атаки БПЛА в Калужской области утром 1 января. Согласно сообщению ведомства, в течение ночи над регионом сбили семь дронов.
17 января 2025 года губернатор Шапша также сообщал об атаке на промпредприятие в Людиново.