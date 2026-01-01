Полиция Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара в баре на курорте

Полиция кантона Вале подтвердила, что при пожаре на курорте Кран-Монтана погибли «несколько десятков» человек, пострадали порядка 100. Власти исключают, что причиной ЧП был теракт.

Последние данные о ходе расследования привел на пресс-конференции генпрокурор кантона Вале Беатрис Пиллу. Он рассказал, что приоритетной является версия поджога. Сейчас ведется опознание погибших.

Глава полиции кантона Фредерик Гислер заявил, что среди жертв ЧП, «вполне вероятно, будут иностранцы». Посольство РФ в Швейцарии пока не получало информацию о пострадавших россиянах, передает ТАСС.

Сегодня ночью в бар-лаунже Le Constellation случился взрыв, за которым последовал пожар. Местная газета Le Nouvelliste сообщала, что погибли около 40 человек. По ее информации, территория вокруг бара оцеплена, а над населенным пунктом введена бесполетная зона.