При взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли несколько человек

В кафе на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел взрыв. В результате погибли несколько человек, передает AFP со ссылкой на полицию.

В правоохранительных органах сказали, что «случился взрыв неизвестного происхождения». Представитель полиции кантона Валлис уточнил, что «есть несколько раненых и несколько погибших», их число и какие-либо подробности не приводятся.

После взрыва в баре-лаунже Le Constellation начался пожар, пишет местное издание Blick. По его данным, пострадали «десятки человек», а причиной взрыва могло стать использование пиротехники.