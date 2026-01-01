Максимальная выплата ярославцам за покраску дома достигла 70 тысяч

В Ярославской области увеличили выплаты за покраску домов, расположенных вдоль федеральных, региональных и некоторых местных дорог. Максимальная сумма выплаты составит 70 тыс. руб.

Фото: Зоя Голицына

Согласно постановлению правительства от 29 декабря 2025 года, за покраску одноэтажного дома теперь будут платить 25 тыс. руб., за двухэтажный — 45 тыс., за здания с тремя и более этажами — 60 тыс. руб. При этом, если вместе с жилым домом хозяин покрасит две хозяйственные постройки, ему дополнительно выплатят 10 тыс. руб.

Выплаты теперь будут производить инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора, а не министерство регионального развития.

Антон Голицын