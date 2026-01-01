СМИ: у экс-тренера «Динамо» и «Кубани» диагностировали рак

Бывший главный тренер московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дан Петреску проходит курс химиотерапии. У него диагностирован рак, сообщает Daily Mail.

«Я не знаю точного диагноза, но понимаю, что это очень серьезно. Он проходит химиотерапию»,— прокомментировал президент Румынской профессиональной футбольной лиги Георге Йоргулеску.

Во время лечения Петреску потерял около 32 кг. Однако он «хорошо восстанавливается после лечения методами китайской медицины», утверждает издание. Источники портала iAMSport в конце декабря говорили, что Петреску «чувствует себя лучше и скоро поправится».

Дану Петреску 58 лет. Его последним местом работы был «Клуж», который он покинул 22 августа 2025 года, сославшись на проблемы со здоровьем. Петреску возглавлял «Кубань» в 2010–2012 годы и в 2016 году. С 2012 по 2014 год он руководил «Динамо». Помимо этого был главным тренером румынских «Рапида», «Унири», ЧФР, а также «Аль-Насра» из ОАЭ и турецкого «Кайсериспора».