Горные курорты Сочи запускают единый ски-пасс на зимний сезон 2025/2026

Курорты «Роза Хутор», Курорт Красная Поляна и «Газпром Поляна» объединяют зоны катания в рамках единого ски-пасса. Он позволит гостям получить доступ к 174 километрам трасс, отвечающих международным стандартам качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

В общей сложности в зимнем сезоне 2025/2026 в горном кластере Сочи гостей ждут 125 подготовленных горнолыжных трасс, которые обслуживают 64 современных подъемника. Курорт «Газпром Поляна» предлагает почти 39 км трасс, «Роза Хутор» — 105 км, Курорт Красная Поляна — 30 км. Доступность склонов для владельцев единого ски-пасса ежедневно обновляется с учетом погодных условий, что позволяет максимально комфортно планировать катание.

Горные курорты также предлагают различные программы обучения правильному безопасному катанию на лыжах и сноубордах для взрослых и детей. Гости могут заранее забронировать услуги инструктора и снаряжение онлайн, включая периоды вечернего катания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Единый ски-пасс предоставляет широкие возможности для выбора маршрутов — от трасс для новичков до сложных спусков для опытных райдеров. А бесплатный ski-bus, курсирующий между нижними станциями канатных дорог трёх курортов, делает передвижение между зонами катания быстрым и комфортным.

Для гостей подготовлено несколько тарифов, различающихся в продолжительности срока действия билета: сезонный ски-пасс, дневной ски-пасс, абонементы. Подробная информация размещена на сайте skipass-sochi.ru.

Единый ски-пасс на сезон 2025/2026 можно приобрести в кассах всех трех курортов со 2 января.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор",

123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО,

УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА,Д. 30,ПОМЕЩ. 1/3/1, ОГРН 1037702012952



https://rosakhutor.ru/