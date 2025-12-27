МВД напомнило о новых правилах выезда за границу для детей

Несовершеннолетние граждане России с 20 января 2026 года смогут выезжать за границу только по загранпаспорту, напомнила миграционная служба МВД. В настоящий момент дети до 14 лет могут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по свидетельству о рождении.

«С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту»,— написано в сообщении миграционной службы. Там добавили, что несовершеннолетние россияне старше 14 лет по-прежнему смогут выезжать в перечисленные страны по внутреннему российскому паспорту.

Президент Владимир Путин утвердил изменения в закон о порядке выезда из России и въезда в страну в июле 2025 года. МИД России заявлял, что запрет усложнит незаконный вывоз детей из страны с помощью поддельных свидетельств о рождении. Дети, которые выехали за рубеж по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться в Россию по этому же документу.