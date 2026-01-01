МВД рассказало о мошенничестве с возвратом оплаты за билеты для свидания

Мошенники начали через поддельные ссылки выманивать деньги под предлогом возврата оплаты за билеты на мероприятие, которое планировалось посетить во время свидания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

По данным ведомства, потенциальных жертв ищут на сайтах знакомств. Мошенники от лица девушки предлагают перевести общение в мессенджер, а потом — сходить на какое-либо мероприятие. Жертве скидывают ссылку, где можно купить билеты. После покупки молодому человеку говорят, что его новая знакомая пойти не может, но она уверяет его, что вернуть деньги можно по той же ссылке.

В техподдержке сайта, указанного в ссылке, говорят, что для возврата необходимо внести эквивалентную сумму по указанным реквизитам. После приходит уведомление, что перевод денег не прошел, и транзакцию нужно повторить. В МВД уточнили, что такие «банковские операции» могут продолжаться несколько раз.

Правоохранительные органы и Центробанк регулярно рассказывают о новых мошеннических схемах. В частности, МВД предупреждало, что мошенники стали похищать деньги, используя схему с обещанием пожизненной выплаты дивидендов. Также в декабре стало известно о схеме мошенничества, связанной с отказом от статуса самозанятого.