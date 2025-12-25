В МВД рассказали о мошеннической схеме под видом отказа от статуса самозанятого

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с отказом от статуса самозанятого. Об этом рассказали в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями. По информации ведомства, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС), и утверждают, что отказ оформлен с нарушениями. Чтобы «подтвердить запись» на прием в отделение ФНС, аферисты просят назвать код из смс-сообщения.

После получения этого кода мошенники начинают классическую схему обмана. Они сообщают о «взломе Госуслуг» и пытаются запугать жертву оформлением кредита на ее имя. Затем в схему подключают подставных «специалистов ЦБ» и иногда проводят видеозвонки от имени «сотрудника ФСБ», чтобы усилить давление.

В МВД подчеркнули, что настоящие представители ФНС и других госорганов не решают вопросы статуса самозанятого по телефону и не используют иностранные мессенджеры для общения с гражданами. Кроме того, сотрудники госорганов никогда не требуют диктовать коды подтверждения из смс-сообщений.

Для изменения или отказа от статуса самозанятого рекомендуется пользоваться официальным приложением «Мой налог» или личным кабинетом на сайте ФНС без посредников. При возникновении ошибок в оформлении статуса не нужно предпринимать срочных действий, так как они не сопровождаются какими-либо угрозами.