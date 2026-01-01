МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 27 093 руб. в месяц. Он вырос на 20,7% по сравнению с 2025 годом, когда МРОТ составлял 22 440 руб.

МРОТ определяют на основе медианной зарплаты за предыдущий год, он должен составлять не менее 48% от этого показателя. МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

В Минтруде говорили, что увеличение МРОТ в этом году затронет 4,6 млн граждан. Президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее чем до 35 тыс. руб.

Почему Госдума отказалась ввести понятие МРОТ в Трудовой кодекс — в материале «Ъ» «Не все вокруг советское».