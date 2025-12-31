Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При атаках Белгородской области за сутки погибли три человека, семеро ранены

За прошедшие сутки, во вторник, 30 декабря, ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области с применением как минимум 62 беспилотников и девяти боеприпасов иных типов. В результате погибли три человека, еще семеро получили ранения. Также трое были ранены уже сегодня утром. Повреждены транспортные средства, жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке в своем Telegram-канале.

Жанровое фото. Дымовой след в небе над промышленной зоной

Жанровое фото. Дымовой след в небе над промышленной зоной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жанровое фото. Дымовой след в небе над промышленной зоной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

  • Смертельный инцидент произошел в Волоконовском округе на автодороге Грушевка — Пятницкое, где FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщина погибла на месте, находившийся в машине мужчина получил ранения и продолжает лечение амбулаторно; транспортное средство уничтожено огнем.
  • Еще два человека — мужчина и женщина — погибли в Шебекинском округе в селе Вознесеновка при атаке дрона на автомобиль. В этом же населенном пункте при ударе по другому автомобилю был ранен мужчина, он проходит амбулаторное лечение. В селе Белянка при атаке FPV-дрона на трактор мирный житель получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в областную клиническую больницу.
  • Ранения гражданских также зафиксированы в Белгородском округе, где в селе Бессоновка дрон атаковал автомобиль: пострадавший мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. В Борисовском округе в селе Зозули при детонации FPV-дрона был ранен мужчина, он продолжает лечение в той же больнице. В Грайворонском округе в селе Замостье при атаке дрона на автомобиль пострадали мужчина и женщина, оба доставлены в медицинские учреждения Белгорода.
  • Помимо этого, сегодня утром разрушения зафиксированы в Шебекинском округе. В поселке Маслова Пристань в результате прилета боеприпаса три человека получили баротравмы. Частично разрушен один жилой дом, повреждены 27 домов, три хозяйственные постройки, четыре автомобиля и линия электропередачи.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки четыре человека пострадали при атаках 54 БПЛА в Белгородской области.

Сергей Калашников