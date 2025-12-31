При атаках Белгородской области за сутки погибли три человека, семеро ранены

За прошедшие сутки, во вторник, 30 декабря, ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области с применением как минимум 62 беспилотников и девяти боеприпасов иных типов. В результате погибли три человека, еще семеро получили ранения. Также трое были ранены уже сегодня утром. Повреждены транспортные средства, жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жанровое фото. Дымовой след в небе над промышленной зоной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жанровое фото. Дымовой след в небе над промышленной зоной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Смертельный инцидент произошел в Волоконовском округе на автодороге Грушевка — Пятницкое, где FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщина погибла на месте, находившийся в машине мужчина получил ранения и продолжает лечение амбулаторно; транспортное средство уничтожено огнем.

Смертельный инцидент произошел в Волоконовском округе на автодороге Грушевка — Пятницкое, где FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщина погибла на месте, находившийся в машине мужчина получил ранения и продолжает лечение амбулаторно; транспортное средство уничтожено огнем.

Еще два человека — мужчина и женщина — погибли в Шебекинском округе в селе Вознесеновка при атаке дрона на автомобиль. В этом же населенном пункте при ударе по другому автомобилю был ранен мужчина, он проходит амбулаторное лечение. В селе Белянка при атаке FPV-дрона на трактор мирный житель получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в областную клиническую больницу.

Ранения гражданских также зафиксированы в Белгородском округе, где в селе Бессоновка дрон атаковал автомобиль: пострадавший мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. В Борисовском округе в селе Зозули при детонации FPV-дрона был ранен мужчина, он продолжает лечение в той же больнице. В Грайворонском округе в селе Замостье при атаке дрона на автомобиль пострадали мужчина и женщина, оба доставлены в медицинские учреждения Белгорода.

Помимо этого, сегодня утром разрушения зафиксированы в Шебекинском округе. В поселке Маслова Пристань в результате прилета боеприпаса три человека получили баротравмы. Частично разрушен один жилой дом, повреждены 27 домов, три хозяйственные постройки, четыре автомобиля и линия электропередачи.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки четыре человека пострадали при атаках 54 БПЛА в Белгородской области.

Сергей Калашников