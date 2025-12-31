В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя

Белгородская область в ночь на среду, 31 декабря, вновь подверглась обстрелу со стороны ВСУ: в Шебекинском городском округе пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Бригада скорой помощи оказала им необходимую медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

В результате прилета боеприпаса в поселке выбиты окна, повреждены кровли и заборы в 23 частных домах и трех хозяйственных постройках, одно домовладение частично разрушено. Кроме того, повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи.

По словам губернатора, он лично пообщался с жителями поврежденных домов. 31 января власти проводят подомовой обход и составление актов. Затем подрядные организации приступят к закрытию поврежденных контуров теплоизоляционными панелями. Жителям домов, временно непригодных для проживания, будет предложено размещение в пунктах временного размещения.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки четыре человека пострадали при атаках 54 БПЛА в Белгородской области.

Сергей Калашников