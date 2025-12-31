NYT: Рубио на переговорах с Лавровым в Эр-Рияде процитировал «Крестного отца»

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым использовал цитату из фильма «Крестный отец», чтобы «растопить лед». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Речь идет о встрече делегаций России и США, прошедшей в феврале в Эр-Рияде. По данным газеты, господин Рубио, сидя напротив главы МИД РФ и помощника президента РФ Юрия Ушакова, вольно процитировал слова дона Вито Корлеоне. В оригинале герой фильма предупредил сына об угрозах со стороны конкурентов словами: «Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины». Таким образом госсекретарь подчеркнул важность контактов между ядерными державами. На эту реплику «обычно хмурый» господин Лавров улыбнулся, пишет NYT.

В последний раз Марко Рубио и российский министр общались по телефону 20 октября. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которую в итоге отложили. Господин Лавров говорил, что стороны условились продолжать контакты.

