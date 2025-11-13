Процесс вступил в стадию осмысления

В Вашингтоне рассматривают предложение Москвы о продлении количественных потолков двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год и более после истечения срока действия этого соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, добавив, что никаких переговоров с Россией американская сторона сейчас не ведет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, впрочем, считает, что для принятия предложения российской стороны никакие переговоры и не нужны. В то же время власти РФ напоминают, что сроки принятия решения уже поджимают и ситуация может пойти «вразнос».

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что российское предложение о продлении ДСНВ сейчас рассматривается. И делается это вне контекста украинского конфликта

Фото: Charly Triballeau / Pool / Reuters

Высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа впервые высказался чуть более подробно об инициативе президента РФ Владимира Путина от 22 сентября по сохранению количественных ограничений по ДСНВ. До этого в Белом доме ограничивались парой слов: сначала пресс-секретарь американского президента Кэролайн Левитт назвала это предложение «довольно хорошим», а затем и сам Дональд Трамп сказал, что считает инициативу своего российского коллеги «хорошей идеей». Этими публичными высказываниями американские официальные лица до сих пор и ограничивались.

Но в четверг вопрос несколько более развернуто прокомментировал Марко Рубио.

Из комментариев госсекретаря Рубио следует, что предложение Владимира Путина сейчас обсуждается внутри американской администрации, но с Россией США пока предметных консультаций по этому вопросу не ведут.

«Они (Россия.— “Ъ”) публично выразили некоторый интерес к этому (продлению ограничений в рамках ДСНВ.— “Ъ”). Так что мы это рассматриваем. И, думаю, мы отделяем это от всего украинского контекста»,— сказал госсекретарь США журналистам, добавив, что какими-то новостями по этой теме он на данный момент поделиться не готов.

22 сентября Владимир Путин предложил США на год и более сохранить количественные потолки истекающего 5 февраля 2026 года ДСНВ. По его словам, это позволит «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности». Речь идет о том, чтобы и после окончания срока действия этого договора сохранить лимиты на стратегические наступательные вооружения — ядерные боезаряды и их носители: 700 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц боезарядов на них и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установках МБР и БРПЛ, а также ТБ. С 2023 года действие договора приостановлено, но стороны соблюдают вышеприведенные ограничения. Кроме того, они условились заранее уведомлять друг друга о пусках МБР и БРПЛ, как и о крупных стратегических учениях.

11 ноября Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с участием российских СМИ дал понять, что для принятия российского предложения по ДСНВ никакие дополнительные консультации и не нужны.

«Для того чтобы Соединенные Штаты поддержали наш подход, не нужно никаких переговоров, консультаций. Нужно просто, чтобы США сказали, что не будут повышать количественные уровни ДСНВ в течение года. По крайней мере пока Россия придерживается своего одностороннего обязательства. Все. Тут не нужны никакие иные действия»,— пояснил он.

По словам министра, этот год позволил бы сторонам «остыть, проанализировать ситуацию, перестать все мерить через "украинский аршин" и посмотреть на ответственность великих держав за глобальную безопасность, стабильность, прежде всего с точки зрения недопущения ядерной войны». «Мы к этому готовы»,— подчеркнул глава МИД РФ.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя тематику ДСНВ в интервью «РИА Новости», 13 ноября предупредил, что у России и США «осталось не так много времени, чтобы сохранить одну из ключевых основ глобальной стабильности». «Ждем сигналов из Белого дома»,— заявил он.

В свою очередь, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 13 ноября в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что «пока нет никаких признаков» того, что американцы примут российское предложение по ДСНВ. В связи с этим дипломат предупредил: «Если эти лимиты (на стратегические наступательные вооружения.— “Ъ”) будут де-факто отменены и не будет даже устной договоренности о том, что количественные ограничения по ДСНВ будут соблюдаться, возникнет риск того, что ситуация пойдет вразнос».

Елена Черненко