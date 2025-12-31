В Ярославской области объявлена беспилотная опасность и закрыт аэропорт

31 декабря в Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале в 07:08.

В 06:06 Росавиация сообщила о временном запрете на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Туношна. Ограничения введены для безопасности полетов.

Жителям рекомендуется покинуть открытые пространства и укрыться в зданиях, а внутри помещений — не подходить к окнам.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“»,— сообщил Михаил Евраев.