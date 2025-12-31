Уральский фестиваль «Стенограффия» за 2025 год реализовал до 20 арт-проектов

В Екатеринбурге фестиваль уличного искусства «Стенограффия» за уходящий 2025 год реализовал до 20 арт-проектов вместе с 17 художниками из России, Португалии, Швейцарии, Франции, сообщили в пресс-службе фестиваля. За год они создали 4 скульптуры и 13 муралов.

Отмечается, что фестиваль объединил более 300 волонтеров из 23 городов. Помимо этого, они провели 58 пеших, беговых, самокатных экскурсий по стрит-арт линии для 1227 человек протяженностью 203 км. Команда фестиваля отреставрировала 6 арт-объектов.

XVI Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» начался в июне. За это время, в частности, в водоеме Харитоновского парка на один день установили арт-объект в виде 12 надувных пельменей. На придомовой территории ЖК «Даблхаус 1:1» на ул. Репина, 24 установили три скульптуры высотой 4 м в виде птиц.