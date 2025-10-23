В Екатеринбурге установили арт-объект с четырехметровыми птицами

В рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) в Екатеринбурге установили три скульптуры высотой 4 м в виде птиц, сообщили организаторы мероприятия. Они расположены на придомовой территории ЖК «Даблхаус 1:1» на ул. Репина, 24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stenograffia / Дмитрий Кривокорытов Фото: Stenograffia / Дмитрий Кривокорытов

Автором арт-объекта стал художник, дизайнер, куратор фестиваля Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга, статуи стали продолжением его проекта Birdwatchin. За основу для скульптур была взята форма флейты в виде птички-свистульки. «Чистые цвета подобраны специально: они отсылают к знакомым, домашним сюжетам, предметам, которые формируют уют в квартирах и вызывают теплые ассоциации. Художнику было важно создать дружелюбную атмосферу, в которой жители близлежащих домов могли бы чувствовать себя комфортно»,— сказано в сообщении. Как отметил Андрей Люблинский, сейчас Екатеринбург лидирует по количеству его проектов в городской среде.

В будущем на территории ЖК планируется создать еще один арт-объект.

Напомним, фестиваль «Стенограффия» стартовал в Екатеринбурге в 16-й раз 17 июня. В нем принимают участие художники из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Сочи, а также из Франции, Швейцарии, Германии и Португалии. До конца года в рамках фестиваля появится более 15 новых арт-объектов, будет отреставрировано пять старых объектов мероприятия.

Ирина Пичурина