FIS выдала нейтральный статус пяти российским спортсменам в преддверии Олимпиады

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила выступать на Олимпийских играх под нейтральным статусом еще пятерым российским спортсменам. Информация опубликована на сайте федерации.

Заявки были приняты от сноубордиста Ильи Хуртина (параллельные дисциплины), прыгуна на лыжах с трамплина Ильи Манькова и фристайлистов Никиты Андреева, Никиты Новицкого и Светланы Ивановой, которые выступают в могуле. 21-летний Андреев и 25-летний Новицкий до этого выступали на Играх в Пекине в 2022 году, но остались без наград.

2 декабря Спортивный арбитражный суд признал, что отстранение россиян от соревнований, которые проводятся под эгидой FIS,— неправомерно. Суд разрешил допуск спортсменов к турнирам в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе. После этого допуск получил уже 21 российский спортсмен.

