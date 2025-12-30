Захарова призвала США и Израиль отказаться от эскалации вокруг Ирана

Представитель МИД России Мария Захарова призвала США и Израиль отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы. Так она прокомментировала заявления во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможности нанесения новых ударов по Ирану.

«Призываем “горячие головы” осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок»,— следует из сообщения госпожи Захаровой. Угрозы ударов по Ирану негативно влияют на глобальный режим нераспространения ядерного оружия, считает она.

Обсуждения новых атак на исламскую республику «упорно толкают ближневосточный регион к серьезной катастрофе с вероятными радиологическими и гуманитарными последствиями», добавила представитель МИД России. Мария Захарова призвала стороны к переговорам для выработки долгосрочных устойчивых решений по иранскому мирному атому.

По итогам переговоров с Биньямином Нетаньяху 29 декабря Дональд Трамп заявил, что Иран пытается восстановить ядерную программу и пригрозил новыми ударами по исламской республике. В июне Израиль провел операцию против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана, США присоединились к атакам и нанесли удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Власти США утверждали, что иранская ядерная программа была уничтожена.

