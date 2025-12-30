В КБР привлекли 86 млрд рублей инвестиций в 2025 году

В Кабардино-Балкарии подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Так, валовой региональный продукт за пять лет увеличился вдвое до 325 млрд руб. Ожидаемый рост ВРП в 2025 году составит 5,9-6,2%. Отмечается, что ключевыми драйверами экономики остаются сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля и туризм.

Объем инвестиций вырос с 49 млрд руб. в 2020 году до ожидаемых 86 млрд руб. в 2025 году. За этот период реализовано более 40 крупных проектов и создано свыше 2 тыс. рабочих мест.

Турпоток в 2025 году превысил 2 млн человек. Число субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 24 тыс., самозанятых — почти 94 тыс.

Собственные доходы бюджета прогнозируются на уровне 24,1 млрд руб. Это позволит продолжить рост зарплат в бюджетной сфере и финансирование социальных программ.

В 2026 году на реализацию национальных проектов в КБР предусмотрены рекордные 14,8 млрд рублей.

Константин Соловьев