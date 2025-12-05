Имущество трех медицинских учреждений продают в Липецкой области за 120 млн

В Липецкой области объявили аукционы на приватизацию имущества трех медицинских учреждений. Совокупная начальная цена лотов составляет 119,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер выставленного на торги здания медучреждения в селе Дмитряшевка Липецкой области

Фото: из аукционной документации Интерьер выставленного на торги здания медучреждения в селе Дмитряшевка Липецкой области

Фото: из аукционной документации

В составе первого лота — земельный участок площадью 14,6 тыс. кв. м и расположенные на нем двухэтажный лечебный корпус на 906,3 кв. м, пищеблок на 117,9 кв. м и хозяйственный корпус на 310,9 кв. м. Объекты находятся в облцентре на улице Писарева, 2а. По данным «Яндекс Карт», это корпус поликлиники №9. Начальная стоимость имущественного комплекса — 48,6 млн руб. В частности, цена земельного участка — 21,4 млн руб., недвижимости — 27,2 млн руб. Шаг аукциона составляет 2,4 млн руб., размер задатка — 4,9 млн.

Здание медицинского склада площадью 1,8 тыс. кв. м, располагающееся на участке на 9,2 тыс. кв. м, продается за 25,5 млн руб. Объекты находятся в городе Усмани на улице Комарова, 1. Начальная стоимость участка при этом составляет 5,9 млн руб., объекта — 19,6 млн. Шаг аукциона составляет 1,3 млн руб., размер задатка — 2,5 млн.

Третий имущественный комплекс находится в селе Дмитряшевка Хлевенского района на улице Ленина, 44. В него входят земельный участок площадью 19,9 тыс. кв. м, двухэтажный главный корпус больницы на 1 тыс. кв. м, инфекционное отделение на 262,1 кв. м, хозяйственный корпус на 353 кв. м и два овощехранилища суммарной площадью 561,6 кв. м, крематорий, морг и другие объекты. По информации «Яндекс Карт», по этому адресу находилась поликлиника для взрослых, которая больше не работает. Начальная цена лота составляет 45,5 млн руб. Участок оценен в 7,3 млн руб., здания и сооружения — в 38,2 млн руб. Шаг аукциона равняется 2,3 млн руб., размер задатка — 4,6 млн.

Заявки на аукционы принимаются до 26 декабря, итоги подведут 30-го.

На этой неделе стало известно, что здание школы-интерната в Липецкой области выставили на торги за 47,8 млн руб.

Кабира Гасанова