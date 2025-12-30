В Ярославской области участникам СВО с пятью детьми дадут жилье за счет бюджета

В Ярославской области введут новую меру поддержки для семей участников специальной военной операции. Семьи, в которых воспитываются пятеро и более детей, трое из которых несовершеннолетние, смогут получить свидетельства на приобретение жилья. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для получения меры поддержки члены семьи должны быть гражданами России, постоянно проживать в регионе и состоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Свидетельства начнут выдавать в следующем году, процедура будет максимально упрощена. Программа действует до 2030 года. Сумма помощи определяется индивидуально, в зависимости от количества людей, площади и стоимости жилья. Семьи получат девять месяцев на выбор жилья в пределах Ярославской области.

«Система поддержки должна быть адресной и конкретной. Будем и дальше ее укреплять, помогая тем, кто защищает страну, и тем, кто растит ее будущее»,— сказал Евраев.

Антон Голицын