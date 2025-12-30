В Казахстане ужесточили правила использования электросамокатов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий правила сдачи в аренду и использования электросамокатов. Теперь они официально признаны в стране транспортным средством. Управлять электросамокатами разрешается с 18 лет, сообщает Tengrinews.

Вводятся следующие правила:

для езды по проезжей части необходимо водительское удостоверение (для езды в парках и на велодорожках права не нужны);

кикшеринговые компании обязаны страховать каждый электросамокат;

на электросамокате должен быть регистрационный номер;

кикшеринговые компании должны отслеживать, где люди паркуют электросамокаты;

вводятся штрафы за превышение скорости.

Если арендатор превысит скорость, штрафовать будут кикшеринговую компанию. За первое нарушение штраф составит 86 500 тенге (13,5 тыс. руб.), за повторное — 173 000 тенге (27 тыс. руб.).

О регулировании использования электросамокатов в России — в материале «Ъ» «Электросамокаты катятся в глубинку».