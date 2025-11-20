Электросамокаты катятся в глубинку

Региональным властям следует не запрещать, а продвигать использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом говорится в письме замминистра транспорта РФ Алексея Шило, с которым ознакомился “Ъ”. Региональным чиновникам предлагается «содействовать» развитию сервисов аренды СИМ, не создавать им избыточные административные барьеры и расширять инструментарий для организации парковок СИМ. Участники рынка кикшеринга позицию Минтранса поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом замглавы Минтранса РФ Алексея Шило, которое тот разослал в середине ноября 2025 года властям всех регионов РФ. В документе чиновник обращает внимание на «нерациональные запреты» по использованию СИМ в ряде субъектов федерации, подчеркивая, что эта практика не соответствует рекомендациям ведомства и не согласуется с Транспортной стратегией РФ до 2030 года.

Вместо запретов господин Шило советует субъектам «создавать условия для безопасного и комфортного использования СИМ путем интеграции в транспортную систему городов».

В некоторых регионах, напомним, ранее прибегали к радикальным методам регулирования СИМ. В Благовещенске с июля 2025 года ввели полный запрет на парковку электросамокатов и других СИМ по всему городу. Заксобрание Амурской области в июне 2025 года приняло закон о санкциях за «неправильное размещение и передвижение» СИМ (по нему парковка и езда на электросамокатах в запретных зонах грозит штрафом до 100 тыс. руб.). В Москве, Санкт-Петербурге, Геленджике, Перми и Сочи приняты нормативные акты об ограничении скорости передвижения СИМ или запрете их появления в отдельных зонах.

В письме Минтранс предлагает регионам «содействовать» развитию сервисов аренды электросамокатов и других СИМ, не допуская избыточных ограничений, обеспечивая организацию для них парковочных мест. Министерство обращает внимание, что в некоторых регионах парковки для СИМ обустраиваются с помощью «физических конструкций», призывая подходить к вопросу более гибко. Так, в ведомстве напоминают о существовании СП 2018 года с правилами градостроительного проектирования. Этот документ в нынешней редакции предусматривает, что в жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных зонах следует обеспечить возможность движения СИМ, а для их стоянки можно использовать велопарковки.

Господин Шило просит регионы до 25 декабря 2025 года направить ведомству информацию «о состоянии развития правового регулирования использования СИМ».

В Минтрансе “Ъ” подтвердили подлинность письма, отметив, что неоднократно обращали внимание на проблему. «Организация движения СИМ должна соответствовать законодательству. Министерство продолжает работу, чтобы организация движения СИМ и их парковки была более адаптированной к условиям дорожной обстановки»,— добавили в ведомстве.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман отмечает «проактивную и взвешенную позицию» ведомства. По ее словам, профильный департамент Минтранса адаптирует нормативно-правовую базу для интеграции СИМ в инфраструктуру городов с момента «их появления на улицах». В сервисе Whoosh письмо Минтранса расценили как подчеркивающее статус кикшеринга: «Это давно не развлечение, а городской транспорт». «Роль кикшеринга в жизни городов настолько значима, что единый стандарт правового регулирования выглядит наиболее логичным дальнейшим путем развития отрасли»,— рассудили в компании.

В Whoosh обратили внимание, что Минтранс указал не только на недопустимость запретов движения СИМ в городах, но и на необходимость принятия проектов организации движения на муниципальном уровне, установки знаков и нанесения разметки для определения парковок и зон ограничения скорости по единым правилам. «Такой подход будет способствовать большей эффективности работы сервисов и интеграции самокатов в жизнь городов»,— сочли в компании. «Главная проблема, как обычно, на местах, в отдельных регионах. Там вместо того, чтобы использовать новую транспортную возможность и находиться в диалоге с бизнесом, общественными организациями и пользователями, власти идут на поводу у тех, кто разгоняет общественную истерию»,— говорит госпожа Эрдман.

Александр Воронов, Иван Буранов