Задержанный по делу о подготовке теракта в Адыгее хотел поджечь елку в школе

Задержанный по подозрению в подготовке теракта в Адыгее сказал, что должен был поджечь елку в школе по заданию куратора. Он добавил, что после совершения теракта планировал уехать из Майкопа.

«Приехал сюда, в Майкоп. На меня вышли в Telegram, написали, чтобы я в школе елку поджег. И сказали изготовить "коктейли", чтобы елку поджечь. И потом из города уехать»,— сказал задержанный на видео, которое распространила ФСБ России.

Подозреваемый — гражданин Центральной Азии. Его задержали на стадии подготовки к теракту в отношении учащихся школы, утверждает ФСБ. У подозреваемого изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации. В спецслужбе считают, что его деятельность координировалась из-за рубежа. Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта.