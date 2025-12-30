ФСБ предотвратила теракт в одной из школ Адыгеи

Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее гражданина одной из стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе ведомства. Его подозревают в подготовке нападения на школу в республике. В российской спецслужбе назвали задержанного сторонником запрещенной террористической организации.

Из автомобиля подозреваемого, по данным ФСБ, изъяты десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации. Название группировки и подробности о личности мужчины не раскрываются.

В ФСБ выяснили, что деятельность задержанного координировали из-за рубежа через мессенджер Telegram. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК).