Избраны главы Озинского и Красноармейского районов Саратовской области

В Саратовской области избрали глав двух районов. Об этом сообщает региональное министерство по делам территориальных образований.

В Озинском районе муниципальное собрание избрало на должность Дмитрия Перина. С сентября 2025 года он стал исполняющим обязанности главы района после того, как Антонина Галяшкина стала депутатом Саратовской областной думы.

Красноармейский район возглавил Александр Бурмак. Он был в статусе и. о. с 28 октября. Ранее в течение нескольких месяцев Бурмак руководил Кировским районом Саратова, до этого был депутатом облдумы.

