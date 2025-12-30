Избраны главы Озинского и Красноармейского районов Саратовской области
В Саратовской области избрали глав двух районов. Об этом сообщает региональное министерство по делам территориальных образований.
Фото: министерство по делам территориальных образований, Коммерсантъ
В Озинском районе муниципальное собрание избрало на должность Дмитрия Перина. С сентября 2025 года он стал исполняющим обязанности главы района после того, как Антонина Галяшкина стала депутатом Саратовской областной думы.
Красноармейский район возглавил Александр Бурмак. Он был в статусе и. о. с 28 октября. Ранее в течение нескольких месяцев Бурмак руководил Кировским районом Саратова, до этого был депутатом облдумы.