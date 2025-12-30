Песков: Россия не будет публично обсуждать тему ужесточения позиции по Украине

Российские власти не считают нужным раскрывать детали своей переговорной позиции, которые будут скорректированы после атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что позиция станет жестче.

«Мы не собираемся это делать публично», — сказал господин Песков. Он напомнил, что и прежде Кремль не приводил детали о российской позиции на переговорах по украинскому урегулированию.

Дмитрий Песков добавил, что вопрос о местонахождении президента также «не подлежит какому-либо публичному обсуждению». Он отметил, что Владимир Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом вечером 31 декабря.