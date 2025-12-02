Единство водки и спирта

По информации “Ъ”, производитель алкоголя «Татспиртпром» рассматривает возможность объединить свои активы с крупнейшим в России производителем спирта — «Росспиртпромом». Таким образом на российском алкогольном рынке может появиться холдинг, чьи совокупные активы оцениваются в 28–33 млрд руб. Сделка позволит компании, принадлежащей властям Татарстана, усилить свои позиции на федеральном уровне, а «Росспиртпрому» — получить дополнительный источник сбыта сырья.

“Ъ” ознакомился с содержанием письма, где гендиректор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов информирует участников рынка о «возможности стратегического объединения с крупнейшим производителем спирта в России АО "Росспиртпром"». В письме отмечается, что компании будут работать автономно, но в рамках единой группы. В обращении возможное слияние аргументируется появлением у «Татспиртпрома» возможностей увеличить производство продукции за счет включения в свой контур имеющихся профильных активов и брендов из группы «Росспиртпром».

Предполагается, что объединенная компания будет зарегистрирована в Казани, как и ее штаб-квартира, что, как пишет господин Максудов, «позволит Татарстану нарастить налоговую базу». В «Татспиртпроме» заявили “Ъ”, что «информация о слиянии остается на уровне слухов». В «Росспиртпроме» не ответили на запрос “Ъ”.

Наличие письма Руслана Максудова о планах «Татспиртпрома» объединиться с «Росспиртпромом» подтверждает источник “Ъ” на алкогольном рынке.

Он утверждает, что действия по слиянию уже ведутся. По словам другого собеседника “Ъ”, «Росспиртпром» заинтересован в этой сделке, так как у него нет собственной команды специалистов для розлива алкоголя, но есть производственные мощности по выпуску спирта.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает бизнес «Татспиртпрома» в 20–25 млрд руб. «Росспиртпром» в ходе приватизации весной 2024 года был продан ООО «Бизнес Альянс», принадлежащему бывшему топ-менеджеру Тройка-Д банка Владимиру Акаеву, за 8,289 млрд руб. Таким образом, в случае объединения двух компаний на российском алкогольном рынке появится холдинг с общей стоимостью активов 28–33 млрд руб.

АО «Татспиртпром» создано в 1997 году решением правительства Татарстана на базе существующих в республике ликеро-водочных заводов. Бизнесу принадлежат Усадский и Казанский ликеро-водочные заводы, Усадский и Мамадышенский спиртзаводы, а также винзавод Vigrosso. В портфель компании входят водочные бренды Tundra, «Алтай», «Купава», бальзам «Бугульма», виски Volga Valley, Smoky Peaks, Fire & Wood, ром Cubana Cultura и другие бренды. «Татспиртпрому» также принадлежит алкогольный дистрибутор ООО «Алкоторг». По данным СПАРК, выручка «Татспиртпрома» в 2024 году увеличилась на 5,91%, до 18,65 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 11,71%, до 2,8 млрд руб.

АО «Росспиртпром» создано в 2009 году как госкомпания. Сейчас в нее входят восемь спиртовых заводов в Тульской, Курской, Новосибирской областях, Северной Осетии—Алании и Кабардино-Балкарии. По данным СПАРК, в 2024 году выручка компании выросла на 23,3% год к году, до 2,2 млрд руб.

«Росспиртпром» уже стал активным участником сделок M&A. В августе 2025 года компания приобрела 51% бизнеса Тульского винокуренного завода 1911 (бренды John Silver, Beatly Gin, Longbank). Ранее опрошенные “Ъ” эксперты поясняли, что в условиях роста издержек сотрудничество с крупным спиртовым производителем облегчает алкогольным компаниям выстраивание бизнеса и упрощает рыночную конъюнктуру.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что возможное слияние двух компаний может создать «серьезный альянс сырья, производства и дистрибуции». По его словам, долгое время на алгокольном рынке существовало разделение между производителями спирта и ликеро-водочными заводами. Однако рост себестоимости производства и увеличение акцизов привели к тому, что предприятия, владеющие спиртзаводами, сейчас получили серьезное преимущество на рынке, поясняет господин Московский. Он прогнозирует, что планируемое объединение «Татспиртпрома» и «Росспиртпрома» может запустить волну слияний и поглощений на рынке.

Как сообщал “Ъ” в октябре, на водочном рынке уже наметилась тенденция к консолидации: в январе—сентябре 2025 года доля продаж топ-15 водочных брендов России в общей структуре спроса впервые превысила 50%. Продукция многих региональных производителей сейчас оказалась неконкурентоспособной из-за повышения минимальных цен и жестких условий, выдвигаемых ритейлерами.

Владимир Комаров