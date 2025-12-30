В Турции задержали более 350 подозреваемых в причастности к запрещенному ИГ

Сотрудники МВД Турции задержали 357 подозреваемых в связях с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщил глава ведомства Али Ерликая в соцсети Х.

Операция прошла в 21 провинции, в том числе в Адане, Анкаре, Стамбуле, Ялове и Анталии. Она началась около 02:00 мск. В ней участвовали также органы прокуратуры и местные управления полиции. До этого стамбульская прокуратура сообщила о 110 задержанных в Стамбуле и 17 — в Анкаре. По версии турецких силовиков, террористы планировали теракты в новогодний период.

Рейды в Турции прошли после нападения на полицию в Ялове 29 декабря. Во время задержания подозреваемые открыли огонь по полицейским, погибли трое сотрудников. Стамбульская прокуратура заявляла, что, как минимум, 40 задержанных связаны с ячейкой, члены которой убили полицейских в Ялове.