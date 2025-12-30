В Турции задержали 127 подозреваемых в подготовке терактов на Новый год

В Турции прошла масштабная контртеррористическая операция, в результате которой были задержаны более сотни предполагаемых участников ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Как сообщает TRT Haber, задержания прошли в Стамбуле и Анкаре.

По версии турецких силовиков, террористы планировали теракты в новогодний период. «Они собирались превратить Новый год в кровавую бойню», — передает телеканал. В Стамбуле были задержаны 110 подозреваемых, в Анкаре — 17.

Стамбульская прокуратура заявила, что, как минимум, 40 задержанных связаны с ячейкой, члены которой накануне напали на полицию в Ялове. По данным местных СМИ, там во время задержания подозреваемые открыли огонь по полицейским, погибли трое сотрудников. Рейды в Стамбуле и в столице были организованы именно после ЧП в Ялове.