Никто не захотел выкупить имущество тамбовской мэрии за 120 млн рублей

Аукцион по продаже нескольких административных зданий в Тамбове и участков под ними был признан несостоявшимся, так как на него не было подано ни одной заявки. Имущество находится в муниципальной собственности. Начальная цена составляла 120,3 млн руб. Шаг аукциона — 6 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленное на продажу здание

Фото: ГИС Торги Выставленное на продажу здание

Фото: ГИС Торги

Имущество продавалось единым лотом. На продажу были выставлены два нежилых здания площадью 218 кв. м и 358,7 кв. м соответственно и участок под ними в 1,1 тыс. кв. м, а также административное здание площадью 1 тыс. кв. м, гараж на 122,5 кв. м и участок под ними площадью 2 тыс. кв. м. Здания находятся на улице Сергея Рахманинова, 5 и 5б.

Согласно документам аукциона, помимо зданий на продаваемых участках также находятся производственно-технические комплексы по водоотведению и водоснабжению, а также газораспределительная сеть и сооружение трубопроводного транспорта.

Накануне стало известно, что торги по продаже банкротящегося тамбовского ОАО «Котовский лакокрасочный завод» с начальной ценой 744,3 млн руб. были признаны несостоявшимися. Решение приняли из-за отсутствия заявок на участие.

Егор Якимов