Стоимость проезда в городском транспорте увеличится в Ярославской области

С 1 января 2026 года в Ярославской области изменится стоимость проезда в городском общественном транспорте, сообщили в правительстве Ярославской области. В Ярославле разовая поездка обойдется в 42 руб., в Рыбинске — в 40 руб.

В Ростовском, Переславль-Залесском, Угличском и Даниловском муниципальных округах стоимость проезда составит 40 руб., при безналичном расчете — 34 руб.

В Рыбинске оплата наличными будет недоступна с 2026 года. Оплатить проезд можно с помощью банковских и транспортных карт, проездных билетов, включая одноразовые, а также через приложения «2ГИС», «Яндекс Go» и «Ярославская область. Транспорт».

Рост стоимости проезда в региональном правительстве объясняют инфляционными процессами.

«Корректировка стоимости проезда в общественном транспорте связана с увеличением цен на топливо, внесением лизинговых платежей, необходимостью индексации заработной платы водителям и ремонтным работникам. Сейчас экономически обоснованный тариф разовой поездки на автобусе в Ярославле превышает 53 руб.»,— рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко.

Антон Голицын