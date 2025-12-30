В Ярославской области подорожает проезд в пригородных поездах

В Ярославской области с 1 января 2026 года вырастут тарифы на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Соответствующий приказ опубликовало министерство тарифного регулирования региона.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Стоимость 1 пассажиро-километра вырастет с 4,67 руб. до 5,10 руб. Речь идет о поездках, которые осуществляет «Северная пригородная пассажирская компания».

Стоимость поездки экспресс-поездом «Чайка» в пригородном сообщении на маршруте «Ярославль — Рыбинск» составит 360 руб., что на 40 руб. больше, чем в 2025 году.

Антон Голицын